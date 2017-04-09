Глушаков заявил, что Каррера не говорил игрокам «Спартака» об интересе «Ромы»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Уфой» (3:1) в выездном матче 22-го тура РФПЛ прокомментировал слухи, согласно которым главный тренер «Спартака» Массимо Каррера входит в число кандидатов на пост наставника «Ромы».
«Уход Карреры в «Рому»? Это не ко мне, это слухи, нам он ничего не говорил», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Под руководством Карреры, который ранее работал с Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ, опережая идущий вторым „Зенит“ на восемь очков.