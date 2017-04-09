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Засеев: пенальти для «Уфы»? Я такой человек — не упаду, если меня не задевают

9 апреля 2017, воскресенье. 16:58. Футбол
Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:3) в домашнем матче 22-го тура РФПЛ и эпизод с назначенным в ворота красно-белых пенальти.

«Пенальти? Я такой человек — никогда не упаду, если меня не задевают, тем более в штрафной. В этой ситуации меня тронули – я упал. Контакт был, и это очевидно. Футбол состоит из ошибок, не нужно искать виноватых, мы сегодня проиграли как команда. Апрель – тяжёлый месяц, играем с грандами нашего футбола, но со всеми можно брать очки. Мы знаем, что делать и тренеры подскажут, как выходить из этой ситуации», — передаёт слова Засеева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Уфа Азамат Засеев Футбольное судейство
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