Голы Ибрагимовича, Мхитаряна и Рашфорда принесли «МЮ» победу над «Сандерлендом»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Сандерленда» в матче 32-го тура АПЛ. Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На исходе получаса игры Златан Ибрагимович на рывке ушёл от двоих защитников и обводящим ударом отправил мяч в дальний нижний угол. На 43-й минуте Себастьян Ларссон пошёл в подкат прямыми ногами, едва не нанеся страшную травму Люку Шоу, за что получил прямую красную карточку.
В дебюте второго тайма Генрих Мхитарян вошёл в штрафную и хлёстко пробил в дальний нижний угол из-под защитника. В концовке Ибрагимович сделал аккуратную скидку на Маркуса Рашфорда, который с острого угла из-под защитника пробил низом в дальний угол.
«МЮ» (57 очков) занимает пятое место в АПЛ и отстаёт от идущего четвёртым «Манчестер Сити» на 4 балла при игре в запасе. «Сандерленд» (20 очков) — 20-й.