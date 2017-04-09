Шавло: у «Спартака» уже нет такой лёгкости, как до зимнего перерыва

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал выездную победу красно-белых над «Уфой» (3:1) в матче 22-го тура РФПЛ.
«Сегодня у «Спартака» были разные моменты – хорошие и не очень, но команда играла до конца и забила третий гол. Несмотря на преимущество «Уфы» по владению мячом, гости были опаснее и играли острее. Ну и главное – три очка взяли. Нужно поздравить команду и пожелать, чтобы и дальше так играли. Сейчас у «Спартака» начнётся период турбулентности – встречи с «Зенитом», «Ростовом» и ЦСКА. Вот это будет решающий бросок. У «Спартака» уже нет такой лёгкости, как до зимнего перерыва. Да, выгрызаются победы, но это характер команды.
В ворота «Уфы» пенальти был назначен верно: мяч попал в руку, которая была отодвинута от тела. С другой стороны, был рикошет от ноги, но тут уже решает судья. То, что было отодвинуто тело, это и послужило причиной назначения одиннадцатиметрового. Мяч мог пойти в ворота, а дальше уже неясно, сыграл бы вратарь или нет.
А вот пенальти в ворота «Спартака» был немного провокационный, но судья на это купился. Думаю, не было там нарушения", — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.