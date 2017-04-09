Гончаренко: ЦСКА сравнял счёт в непростой ситуации, у нас есть характер

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 22-го тура РФПЛ.
«Напряжённая игра, было много ярких моментов. «Краснодар» при поддержке болельщиков во втором тайме смог завладеть инициативой, но у нашей команды есть характер. Мы смогли сравнять счёт в непростой ситуации, когда против нас и болельщики были, и соперник поймал кураж. Что касается пропущенного нами гола, то чувствую себя немножко обманутым. Мы говорили, как играет «Краснодар», но всё равно умудрились пропустить гол в ситуации, о которой говорили», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».