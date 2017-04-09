Мойес: парни из «Сандерленда» делают для выживания в АПЛ всё, что могут

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес прокомментировал домашнее поражение «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии. Наставник работал в «МЮ» с 2013 по 2014 год.
«Не хочу винить судей в нашем поражении, но они внесли свой вклад в определении сегодняшнего результата. «Манчестер Юнайтед» играл хорошо, но арбитр принял решение против нашей команды. Мы старались сыграть, как можем. После нашего удаления всё стало намного сложнее.
Мы продолжаем борьбу за выживание. Парни делают всё, что могут. «Сандерленд» проигрывает слишком много матчей. Впереди у нас домашний матч. Осознаём, что находимся в очень сложной ситуации», — цитирует Мойеса BBC Sport.
«Сандерленд» располагается на последней, 20-й, строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая на 10 очков от спасительного 17-го места.