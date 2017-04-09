Смолов: наверное, у «Краснодара» есть проблемы с реализацией

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал домашнюю ничью с ЦСКА (1:1) в матче 22-го тура РФПЛ, отметив проблему своей команды при реализации голевых моментов.
«В первом тайме у ЦСКА было явное преимущество по голевым моментам. Нас спасли штанга и перекладина, потом ещё у Фернандеса был момент. Нам повезло. Во втором тайме, наоборот, преимущество по голевым моментам было у нас. Мы забили, повели в счёте и должны были доводить дело до победы. Но если говорить о двух таймах, то, скорее всего, ничья закономерна.
Есть ли у нас проблемы с реализацией? Наверное, есть. Голевые моменты у нас есть, надо их реализовывать. У нас и в Ростове были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Будем над этим работать. К сожалению, не всегда всё получается. Есть такое, как везение или невезение. Ты можешь пробить правильно и уверенно, а мяч попадёт в штангу или его отобьёт вратарь. Конкретного рецепта нет», — сказал Смолов в эфире телеканала «Наш футбол».