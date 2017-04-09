Дзагоев и А. Березуцкий могут быть готовы к следующей игре ЦСКА с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевой ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 22-го тура РФПЛ сообщил, что защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев могут вернуться в состав команды на домашний матч 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» (15 апреля).
Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра в расположении сборной России, а Березуцкий травмировал мышцу задней поверхности голени после матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
«Когда Дзагоев вернётся в общую группу? Думаю, к следующей игре он будет готов. Возможно, и Алексей Березуцкий тоже», — приводит слова Гончаренко пресс-служба московского клуба.