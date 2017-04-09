Карпин: всё будет зависеть от двух игр — «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне телеведущий Валерий Карпин поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ. После 22 туров «Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на 8 очков.
«Что могу сказать о календаре с учётом борьбы за чемпионство? Календарь, наверное, похож. Единственное, у ЦСКА больше игр дома. Всё будет зависеть от двух игр: „Спартак“ — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».
Кто ближе к месту в Лиге чемпионов — ЦСКА или «Зенит»? Если бы я знал, кто ближе, то, наверное, поставил бы на это деньги. А гадать на кофейной гуще смысла нет. Посмотрим", — сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».