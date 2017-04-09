Тошич: пока есть шансы догнать «Спартак», ЦСКА рук не опустит

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал ничью в матче 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1. По итогам 22 туров «армейцы» отстают от «Спартака» на 8 очков.
«У нас всегда с «Краснодаром» получаются тяжёлые игры. Много хороших моментов было в первом тайме, к сожалению не реализовали. Пропустили с первого момента у наших ворот. Хорошо, что сумели забить гол. Как всегда, тренер просил обострять игру. У нас оставалось немного времени, мы сразу забили гол. Поэтому стали более аккуратно играть, чтобы в первую очередь не пропустить. Так и получилось. Такой клуб, как ЦСКА, хочет выигрывать каждую игру. Но сыграть вничью лучше, чем проиграть. В футболе, когда ты не используешь свои шансы, всегда пропускаешь. Так что и ничья справедлива.
Есть ли ещё надежда догнать «Спартак»? Пока есть шансы, ЦСКА никогда рук не опускает. Будет стараться выиграть каждую игру, посмотрим, на каком месте закончим. Главное — быть на первом месте. Если уж не получится, тогда и будем смотреть, на какое место можем попасть», — цитирует Тошича Rusfootball.