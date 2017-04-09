Газинский: может, «Краснодар» — самая дружелюбная команда РФПЛ?

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал ничью в матче 22-го тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1. «Быки» сыграли вничью в пяти из шести последних матчей РФПЛ.
«В первую очередь, наверное, гола не хватило. Что касается игры, то начали мы в первые 10-15 минут неплохо, что случилось потом – не совсем понятно. Наверное, ЦСКА перехватил инициативу. У них были неплохие подходы и моменты. Что касается второго тайма, то, за исключением пропущенного гола, мы, наверное, выравняли всё-таки игру. Жаль, что не удалось сегодня удержать победный результат. В первом тайме могли проиграть, и во втором – выиграть.
Конечно, нужно было сегодня победить, чтобы приблизиться к ЦСКА и оторваться от команд позади нас. 11 ничьих в чемпионате? Может, мы самая дружелюбная команда? А если серьёзно, то согласен: пока не удаётся нам удержать счёт после того, как забиваем первыми. В концовке мы пропускаем, результата не получается. Создаём много голевых моментов, как в предыдущих матчах, но забить не можем. Нужно разбирать эти моменты», — цитирует Газинского Rusfootball.