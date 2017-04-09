Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Газизов: «Уфа» — это уже команда Семака, играющая иначе, нежели при Гончаренко

9 апреля 2017, воскресенье. 20:07. Футбол
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:3) в матче 22-го тура РФПЛ. Он также отметил, что под руководством Сергея Семака команда теперь играет в иной футбол, нежели при Викторе Гончаренко, возглавлявшего клуб в 2016 году.

«Спартак» победил заслуженно – москвичи лучше действовали в центре поля, особенно в первом тайме. Это не страшно, мы – молодая команда, ещё не привыкшая играть через три дня. Но «Уфа» быстро учится и будет дальше стараться прогрессировать.

Сегодняшняя «Уфа» — это уже команда Сергея Семака. При нём мы играем в совсем иной футбол, нежели при Викторе Гончаренко: команда больше играет в позиционные атаки и лучше контролирует мяч, когда раньше в атаку мы старались переходить максимально быстро. Но новая тактика – принципиальная позиция Семака. Его задача – готовить боеспособный коллектив на следующий сезон. Да, пока мы проигрываем, но понимаем, что можем прогрессировать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Уфа Виктор Гончаренко Сергей Семак Шамиль Газизов
Новости. Футбол
9 апреля 2017, воскресенье
20:37 18-летний Кван Сон Хан стал первым игроком из КНДР, забившим в Серии А
20:37 Орлов: Шатов был игроком сборной, а сейчас его там нет. Виноват Луческу
20:26 «Ингольштадт» одержал волевую победу над «Дармштадтом»
20:22 Глушаков посвятил свой гол «Уфе» умершему дяде
20:14 Рамирес: не могу сказать, что у ЦСКА супероборона
20:11 Фонсека: ни в коем случае нельзя думать, что «Шахтёр» уже что-то выиграл
20:07 Газизов: «Уфа» — это уже команда Семака, играющая иначе, нежели при Гончаренко
20:00 Карпин на трибуне, фанат «Кубани» и акция памяти на медиаэкране – в фотообзоре
19:59 Газизов: теперь болельщики могут быть спокойны: «Спартаку» дали пенальти!
19:57 Газинский: может, «Краснодар» — самая дружелюбная команда РФПЛ?
19:55 Гол Мовсисяна на заснеженном поле помог «Реал Солт-Лейк» разгромить «Ванкувер»
19:54 «Эвертон» нанёс «Лестеру» первое поражение после прихода Шекспира
19:37 Алдонин: ЦСКА может выиграть РФПЛ, были случаи, когда он выигрывал 10 игр подряд
19:34 Классон: задача «Краснодара» — бороться за четвёртое место в таблице
19:33 Фабиньо: «Монако» не откажется от своего стиля игры в матчах с «Боруссией» Д
19:21 Гончаренко назвал игры с «Ростовом» и «Спартаком» определяющими в гонке за титул
19:15 Тошич: пока есть шансы догнать «Спартак», ЦСКА рук не опустит
19:13 Карпин: всё будет зависеть от двух игр — «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак»
19:07 «Эйбар» выиграл у «Сельты» и догнал «Атлетик» в таблице чемпионата Испании
19:06 Дзагоев и А. Березуцкий могут быть готовы к следующей игре ЦСКА с «Ростовом»
19:03 Сёмин: надеюсь, Чорлука вернётся уже в матче с тульским «Арсеналом»
18:56 Смолов: наверное, у «Краснодара» есть проблемы с реализацией
18:54 «Шахтёр» потерпел первое поражение в чемпионате Украины за сезон
18:49 Смолов: ЦСКА и «Зенит» редко допускают осечки, «Краснодару» тяжело их догнать
18:42 Мойес: парни из «Сандерленда» делают для выживания в АПЛ всё, что могут
18:42 Шалимов: ничья — закономерный результат матча «Краснодар» — ЦСКА
18:38 Гончаренко: ЦСКА сравнял счёт в непростой ситуации, у нас есть характер
18:38 Моуринью: у де Хеа небольшая проблема, но к следующему матчу он будет готов
18:29 Шавло: у «Спартака» уже нет такой лёгкости, как до зимнего перерыва
18:24 Сейв Реброва с пенальти, бесстрашный фанат, объятия Карреры. Фоторепортаж из Уфы
18:23 ЦСКА ушёл от поражения в Краснодаре и сравнялся с «Зенитом» по количеству очков
18:20 «Герта» обыграла «Аугсбург» и вернулась в еврокубковую зону в таблице
18:08 Джикия: я не хотел бить пенальти, а Промес сказал, что забьёт
18:04 «Милан» разгромил «Палермо», «Интер» уступил «Кротоне»
18:03 Масалитин: матч «Спартака» и «Зенита» будет определяющим в борьбе за чемпионство
17:59 «Локомотив» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
17:56 «Тулуза» и «Марсель» сыграли вничью в чемпионате Франции
17:52 Ибрагимович: мой возраст? Я родился старым, а умру молодым
17:51 В матче с «Краснодаром» в ворота ЦСКА был назначен первый пенальти в сезоне РФПЛ
17:50 Моуринью: перед «Ростовом» «МЮ» час играл вдесятером, сегодня было наоборот
17:37 Манджукич вернулся в общую группу «Ювентуса» и готов сыграть с «Барселоной»
17:30 «Уфа» — «Спартак» — 1:3. Видеообзор матча
17:23 Голы Ибрагимовича, Мхитаряна и Рашфорда принесли «МЮ» победу над «Сандерлендом»
17:21 Хуммельс получил травму на тренировке «Баварии» перед матчем с «Реалом»
17:11 Промес: очередная победа, отличная командная игра!
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто займёт второе место в Премьер-Лиге?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+