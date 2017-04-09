Газизов: «Уфа» — это уже команда Семака, играющая иначе, нежели при Гончаренко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:3) в матче 22-го тура РФПЛ. Он также отметил, что под руководством Сергея Семака команда теперь играет в иной футбол, нежели при Викторе Гончаренко, возглавлявшего клуб в 2016 году.
«Спартак» победил заслуженно – москвичи лучше действовали в центре поля, особенно в первом тайме. Это не страшно, мы – молодая команда, ещё не привыкшая играть через три дня. Но «Уфа» быстро учится и будет дальше стараться прогрессировать.
Сегодняшняя «Уфа» — это уже команда Сергея Семака. При нём мы играем в совсем иной футбол, нежели при Викторе Гончаренко: команда больше играет в позиционные атаки и лучше контролирует мяч, когда раньше в атаку мы старались переходить максимально быстро. Но новая тактика – принципиальная позиция Семака. Его задача – готовить боеспособный коллектив на следующий сезон. Да, пока мы проигрываем, но понимаем, что можем прогрессировать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.