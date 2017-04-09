Рамирес: не могу сказать, что у ЦСКА супероборона

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал ничью в матче 22-го тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1. «Быки» сыграли вничью в пяти из шести последних матчей РФПЛ.
«Мы знали, что это будет очень тяжёлый матч против отличной команды. Пытались, конечно, забить. Сложный матч для обеих команд, я думаю. Понятно, что у нас получился гол с пенальти, а потом они сравняли счёт. Но это всё равно был очень тяжёлый матч. У ЦСКА очень много хороших игроков. Тем более они играют в пять защитников. Нужно отметить, что получать контратаки сегодня было очень опасно для нас. Не всегда получалось участвовать в атаках сегодня.
Понятно, что когда играешь против команды, которая выставляет пять защитников, как и было в Ростове, то это всегда тяжело. Они закрываются в защите, и ты ничего не можешь сделать: ни пробить, ни пройти дальше. Не могу сказать, что у ЦСКА супероборона и что против них очень тяжело играть в атаке. Примерно так же было и в матче против „Ростова“, — цитирует Рамиреса Rusfootball.