Орлов: Шатов был игроком сборной, а сейчас его там нет. Виноват Луческу

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым, выразив мнение, что главный тренер команды Мирча Луческу виноват в том, что футболист перестал попадать в состав сборной России.
После матча «Зенита» с «Анжи» (1:1) в 22-м туре РФПЛ Шатов, всю игру просидевший в запасе, на вопрос журналистов о сроках своего возвращения на поле ответил: «Главному тренеру и без нас хорошо». Позже Луческу объяснил, почему Шатов редко играет за «Зенит» в этом сезоне, отметив, что он сам себя отдалил от команды травмами.
«Луческу старается управлять коллективом. Но если Шатов такое сказал… Там ещё и Смольников был. Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру всё это выносить на суд общественности? У тренера должен быть талант педагога. Ты должен так объединить и подготовить игроков, чтобы они бежали и работали. А вот этого нет – не получилось. У Луческу же есть целый штаб. И врачи, и помощники. Что же они не подвели большинство игроков к оптимальной физической форме? Я вот не могу этого понять.
Луческу намекнул, что Шатов симулирует? Не верю в это. Я вам скажу другое. Помню, была история у Игоря Денисова. И я лично подходил к Петржеле и говорил: «Властимил, эти ребята любят, чтобы к ним тренер отнесся по-отечески. Подойди-поговори». Но есть тренеры, которые до такого не опускаются. А ведь порой нужно сесть перед футболистом, посмотреть глаза в глаза. Ведь наш российский менталитет подразумевает такую откровенную беседу. Так потолкуй, выясни, в чём причина! Ведь чего-то же твоему футболисту не хватает.
«Зенит» фактически подвёл сборную. Каким образом? Шатов был игроком национальной команды. А сейчас его там нет. И кто виноват? Главный тренер «Зенита». Он не нашёл к нему подход. Тренер должен быть ещё и педагогом», — цитирует Орлова «Спорт-экспресс».