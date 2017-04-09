Мещеряков: попробуй взломай «Ростов» – у них 6-7 игроков на своей половине поля

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 22-го тура РФПЛ.
«К сожалению, у обеих команд желание не пропустить превалировало над желанием забить. Мне показалось, что со стороны «Локомотива» не было достаточно движения, играли несколько медленно.
Отсутствие Ари? Не думаю, что это сказалось на динамике матча. Такая игра не зависит от одного игрока. Что касается линии обороны, то к ней претензий никаких нет. Майкон на острие? Это к тренеру. Не мне оценивать, я ведь в данном случае просто зритель.
Я бы не говорил об отсутствии креатива в игре «Локо». Если говорить о сегодняшнем сопернике, то игра была понятной. «Ростов» всегда так играет — по 6-7 исполнителей на своей половине поля, попробуй взломай», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.