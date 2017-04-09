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Калачёв провёл 250-й матч за «Ростов»
9 апреля 2017, воскресенье. 21:30.
Футбол
Матч 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» стал юбилейным для полузащитника «Ростова»
Тимофея Калачёва
. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 0:0.
35-летний футболист провёл 250-й матч в футболке «Ростова» во всех турнирах. Калачёв играл за жёлто-синих в сезоне-2006/07 и вернулся в команду в 2010 году.
Фото доступно в «Твиттере» «Ростова»
.
Источник:
Официальный сайт ФК "Ростов"
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Тимофей Калачёв
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