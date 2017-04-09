Кверквелия: в матче «Локомотив» — «Ростов» никто не заслуживал поражения

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 22-го тура РФПЛ.
«Встретились две хорошие команды, которые отлично играют в обороне. По результату это видно, потому что ни у кого не было стопроцентных голевых моментов. «Ростов» заслужил ничью, как и мы. Мы все сегодня играли в закрытый футбол, но мы планировали выходить с флангов в атаку и забивать. Но что планировали, то не получилось.
После «Уфы» не тяжело, благодаря врачам. Мы хорошо отдохнули и восстановились, два дня был карантин. Чувствую себя хорошо. На позиции Чорлуки комфортно, хоть это и большая ответственность», — передаёт слова Кверквелии корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.