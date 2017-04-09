Кверквелия: конечно, хочу остаться в «Локомотиве». Как клуб решит, так и будет

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия после домашней ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 22-го тура РФПЛ сообщил, что хотел бы остаться в клубе после завершения срока действия арендного соглашения. Он также выразил благодарность главному тренеру команды Юрию Сёмину, который недавно заявил, что «грузины всегда были в порядке в „Локомотиве“.
«Что Сёмин говорил про грузинов в «Локомотиве», я не знаю, но очень ему благодарен. Он мне много помогал. Не знаю, где бы я был без него. Буду благодарен ему за доверие до конца жизни и сделаю всё, что от меня зависит. Конечно, я хочу остаться в «Локомотиве», так что как клуб решит, так и будет.
После игры с Бердыевым не успел пообщаться, но встретился с Навасом, Азмуном и Девичем, с которыми знаком по «Рубину», — передаёт слова Кверквелии корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
«Локомотив» в феврале арендовал до конца сезона Кверквелию у «Рубина».