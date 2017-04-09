Тренеры «Ростова» не знают, когда Джанаев вернётся в строй

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после ничьей с «Локомотивом» в матче 22-го тура РФПЛ (0:0) рассказал о состоянии травмированных игроков — защитника Фёдора Кудряшова и вратаря Сослана Джанаева.
«Что касается Фёдора Кудряшова, то мы пока не знаем о его повреждении. Мы думали, что он сразу выйдет из игры, но он проявил характер. Хотели сразу дать ему замену, в итоге поменяли в конце встречи, когда нужно было усилить атаку. Бухаров чувствовал себя не очень хорошо, поэтому приняли решение дать ему передохнуть.
Что касается Сослана Джанаева, то всё зависит от его восстановления. Он чувствует боль, и это не позволяет ему тренироваться с полными нагрузками. По-прежнему нельзя сказать, сможет ли он вернуться в строй и когда он это сделает», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.