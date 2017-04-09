Сухая серия вратаря «Ростова» Медведева в РФПЛ достигла 592 минут

Вратарь «Ростова» Никита Медведев сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0) и не пропускает в текущем первенстве на протяжении вот уже 592 минут.
Последний раз голкипер пропустил в выездной встрече с «Уралом» (0:1) на 38-й минуте 30 ноября 2016 года в 16-м туре РФПЛ, после чего провёл уже шесть сухих матчей кряду.
Рекордная сухая серия нынешнего сезона РФПЛ на данный момент принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, который не пропускал 764 минуты.
Абсолютная рекордная сухая серия в играх чемпионата России принадлежит Руслану Нигматуллину — 939 минут.