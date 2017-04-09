Семак: в эпизоде с первым голом «Спартака» был фол со стороны Фернандо

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак, комментируя поражение от «Спартака» (1:3) в домашнем матче 22-го тура российской Премьер-Лиги, отметил, что в эпизоде с первым голом красно-белых был фол со стороны полузащитника Фернандо.
«Первый тайм прошёл очень сумбурно. Пока наша психология не позволяет отойти от полуфинала. В первом тайме присутствовала нервозность. Несмотря на это, у „Спартака“ было только один-два острых момента.
При этом в эпизоде с падением Аликина его зацепил Промес, а в эпизоде с забитым мячом тоже было нарушение, Фернандо сыграл опасно.
В какой-то мере это была игра до гола. Во втором тайме мы смотрелись неплохо, но пропускали опасные контратаки», — сказал Семак в программе «После футбола».