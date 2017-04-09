Калиниченко: Каррера должен напомнить, как со «Спартаком» обошлись в Петербурге

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором красно-белые 16 апреля примут «Зенит».
В матче первого круга «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Спартаком» со счётом 4:2.
«Перед матчем с „Зенитом“ Каррера обязан напомнить игрокам, как развивался матч первого круга. Он должен накачать футболистов. Сказать им: „Посмотрите, как там с нами обошлись“.
Склоняюсь к тому, что матч завершится результативной ничьей, но всё-таки рискну и спрогнозирую победу „Спартака“ со счётом 2:1», — сказал Калиниченко в программе «После футбола».