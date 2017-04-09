Женская сборная России снова крупно проиграла США в товарищеском матче

Женская сборная России провела второй товарищеский матч с командой США. В пятницу россиянки уступили со счётом 0:4, а сегодня вновь проиграли с крупным счётом – 1:5.
Матч проходил в Хьюстоне, штат Техас. В составе сборной США голы на свой счёт записали Карли Ллойд, Роуз Лавелль, Кристал Данн оформила дубль, а ещё один гол провела в свои ворота Ксения Коваленко. За россиянок отличались Надежда Карпова.
США – Россия — 5:1 (4:1)
Голы: Ллойд, 20 (с пенальти, 1:0); Лавелль, 36 (2:0); Данн, 38 (3:0); Карпова, 43 (с пенальти, 3:1); Коваленко, 45+2 (автогол, 4:1); Данн, 47 (5:1).