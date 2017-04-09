Суркис: Ребров хотел уйти, когда киевское «Динамо» проиграло «Зирке»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о возможности продления контракта с главным тренером команды Сергеем Ребровым.
«Шахтёр» ещё чемпионом не стал. Мы не волнуемся. Пусть они волнуются. А там 11 или 14 очков разницы – сейчас неважно. Главное – это прогресс. Я его вижу. Ребров летом останется в команде, если, конечно, захочет. Я предложил ему продлить контракт летом, с этим нет проблем. Тренер ответил: «Доработаю до лета, а потом поговорим».
Я верю в него и говорю это не потому, что мы сегодня выиграли. Он переживает, отдаётся своей работе. Я за то, чтобы он остался в клубе.
Больше скажу: Ребров хотел уйти, когда «Динамо» проиграло в Кропивницком «Зирке», Сергей Станиславович позвонил мне и выразил желание покинуть клуб. Сказал, что ему стыдно за отрыв «Шахтёра». Я убедил тренера остаться и продолжить работу", – приводит слова Суркиса «Футбол 24» со ссылкой на программу «Профутбол».
Сегодня «Динамо» на своём поле разгромило со счётом 4:0 донецкий «Олимпик» и в таблице УПЛ отстаёт от лидирующего «Шахтёра» на 11 очков.