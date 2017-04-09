Коста: счастлив в «Челси», но не скажу, что доволен жизнью в Лондоне

Нападающий «Челси» Диего Коста, который, по информации британских СМИ, может покинуть команду в ближайшее лето, сообщил, что счастлив быть частью команды, но не может сказать того же о своей жизни в Лондоне.
«У меня ещё два года по контракту с «Челси». Я всегда честен с близкими людьми, поэтому сказал им, что счастлив в «Челси». Клуб, болельщики и партнёры по команде дали мне многое. Я являюсь членом выигрывающий команды, что мотивирует ещё больше.
Прошлый сезон был не лучшим, но не только для меня, а для всех игроков «Челси». Надеюсь, этот год будет лучше, и мы выиграем титул. Когда выступаешь в побеждающей команде, хочешь остаться в ней всё отведённое тебе время. Счастлив быть в «Челси», но не скажу, что доволен жизнью в Лондоне. Это совершенно разные вещи», — цитирует Косту SFR Sport 1.