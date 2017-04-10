«ПСЖ» разгромил «Генгам» и вернулся на второе место в таблице Лиги 1

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своём поле не оставил шансов «Генгаму», победив со счётом 4:0.
Все голы подопечные Унаи Эмери забили во втором тайме. На 56-й минуте Анхель Ди Мария счёт открыл, через несколько минут Эдинсон Кавани сделал счёт 2:0, а на 70-й минуте уругваец забил свой второй мяч. Окончательный результат в этом матче установил Блез Матюиди в компенсированное ко второму тайму время.
«ПСЖ» обошёл «Ниццу» и вернулся на второе место в таблице Лиги 1. Отставание от лидирующего «Монако» составляет три очка. «Генгам» занимает 10-ю строчку.