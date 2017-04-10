Куман: если Баркли не подпишет контракт с «Эвертоном», придётся его продать

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сообщил, что если полузащитник Росс Баркли не подпишет предложенный ему новый контракт, то его придётся продать в ближайшее время.
«Мы предложили Баркли новый контракт, и теперь есть два возможных варианта развития событий. Он подпишет новый контракт, а если нет, то нам придётся его продать. Всё просто. На мой взгляд, в этой ситуации нет ничего сложного», — приводит слова Кумана Goal.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Баркли забил четыре гола и отдал восемь результативных передач в 30 матчах.