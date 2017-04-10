Пепе заявил, что готов ждать до последней секунды предложения от «Реала»

Защитник «Реала» Пепе, контракт с клубом которого истекает будущим летом, сообщил, что готов до последней секунды ждать от руководства мадридцев предложения по новому контракту.
«Продление контракта? Ради «Реала» готов ждать до последней секунды. Для меня большая честь быть частью этого клуба. Хочу радовать болельщиков «Реала». Всегда с честью носил футболку клуба. Учился ещё у таких парней, как Рауль, показывать командный дух и уважать тех, кто пришёл на наш стадион. Только бог знает, что ждёт меня в будущем, потому что мой контракт истекает 30 июня. Сейчас сконцентрирован на возвращении в строй, чтобы помочь команде. Постараемся отдать все силы, чтобы выиграть все турниры, в которых участвуем», — приводит слова Пепе Goal.