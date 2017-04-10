Видео: россиянки крупно проиграли американкам на глазах у 11 тыс. зрителей

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча, размещённый в официальном аккаунте женской сборной США в «Твиттере».
Стоит отметить, что матч посетили 11 347 зрителей.
США — Россия — 5:1
Голы: Ллойд, 20 – с пенальти (1:0); Лавелль, 36 (2:0); Данн, 38 (3:0); Карпова, 43 – с пенальти (3:1); Коваленко, 45+2 – автогол (4:1); Данн, 47 (5:1).
Россия: Гриченко, Макаренко, Беломытцева, Коваленко, Зиястинова (Ек. Морозова, 46), Чоловяга, Сочнева (Лазарева, 46), Пантюхина (Терехова, 64), Черномырдина (Поздеева, 46), Карпова, Данилова (к) (Коровкина, 74).