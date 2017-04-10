Лукаку: «Эвертон» намерен побороться за еврокубки с «МЮ» и «Арсеналом»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку после победы над «Лестер Сити» (4:2) в 32-м туре АПЛ выразил мнение, что его команде по силам побороться с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» за попадание в еврокубки на следующий сезон. На данный момент «МЮ» (57 очков) и «Арсенал» (54) располагаются в зоне Лиги Европы, занимая 5-е и 6-е места соответственно, «Эвертон» (54) находится на 7-й позиции. При этом «Эвертон» провёл 32 матча, тогда как «МЮ» — 30, а «Арсенал» — 29.
«Дома благодаря нашим фанатам мы получаем дополнительное преимущество над соперником. На своём стадионе мы играем очень хорошо — пора делать то же самое и на выезде. Мы намерены побороться с „МЮ“ и „Арсеналом“, оказать на них давление. Нам нужно продолжать побеждать. В ближайших играх мы постараемся добиваться нужных результатов», — приводит слова Лукаку Sky Sports.