В Мексике в одном туре два победных гола забиты после грубейших ошибок вратарей

9 апреля в 05:00 мск начался матч «Гвадалахара Чивас» — «Пуэбла». После первого тайма гости вели со счётом 2:0, но к 74-й минуте хозяевам удалось отыграться — 2:2. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте вратарь «Пуэблы» Кристиан Кампестрини допустил грубейшую ошибку. Не заметив, что за его спиной находится нападающий «Чиваса» Карлос Фьеро, он опустил мяч на землю, чтобы выбить его ногой. В это время Фьеро выбежал из-за спины голкипера, подхватил мяч и отправил его в ворота — 3:2. Видео гола разместил аккаунт Televisa Deportes на YouTube.
В 20:00 мск начался ещё один матч 13-го тура чемпионата Мексики: «УНАМ Пумас» — «Толука». Единственный гол в этом матче также был забит после ошибки вратаря. Голкипер хозяев Альфредо Сальдивар оказался с мячом недалеко от центра поля и сделал неточную передачу, пытаясь дать пас партнёру по команде. Этим воспользовался форвард гостей Карлос Эскивель, подхвативший мяч и отправивший его в пустые ворота с дальней дистанции. Видео гола разместил аккаунт Televisa Deportes на YouTube.
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