Рауль: посмотрим, как я смогу помочь «Реалу»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль подтвердил, что будет работать в клубе. Экс-футболист сборной Испании уже прилетел в Мадрид, чтобы обсудить с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом свои обязанности в стане «сливочных».
«В июне я вновь стану жить в Мадриде. Мне хотелось бы работать в этом клубе. Так что посмотрим, как я смогу помочь «Реалу», — приводит слова Рауля Marca.
Ранее сообщалось, что Рауль может сотрудничать с тренерским штабом «Реала».
39-летний Рауль является воспитанником «Реала» и играл за мадридский клуб с 1994 по 2010 год. Он трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, шестикратный чемпион Испании, пять раз признавался футболистом года в Испании.