Перес: большая цель «Реала» — вновь выиграть ЛЧ, и нам нужны наши болельщики

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что перед командой поставлена задача выиграть Лигу чемпионов. «Королевский клуб» является действующим победителем турнира, выиграв в финале Лиги чемпионов сезона-2015/16 у «Атлетико» (1:1, 5:3 по пенальти).
«Большая цель «Реала» — вновь выиграть Лигу чемпионов, и нам нужны наши болельщики. Ведь мы вошли в решающую фазу», — приводит слова Переса Marca.
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реалу» предстоит встреча с мюнхенской «Баварией». Первая игра состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.