Ватцке: Бавария» в данный момент на полголовы выше «Реала» и «Барселоны»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассыпался в похвалах в адрес мюнхенской «Баварии». Подопечные Томаса Тухеля в выездном матче 28-го тура чемпионата Германии были разгромлены мюнхенцами со счётом 1:4.
«Бавария» была великолепна. Я сам редко видел их такими сильными, и мы не смогли справиться с ними. «Бавария» в данный момент на полголовы выше «Реала» и «Барселоны». Им удалось добиться этого, а я не думал, что немецкая команда достигнет такого уровня», — приводит слова Ватцке интернет-издание Sport1.