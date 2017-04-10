Куадрадо: «Ювентус» должен сыграть с «Барселоной» на 105% своих возможностей

Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Барселоной» в четвертьфинальных баталиях Лиги чемпионов. Колумбийский футболист считает, что «старой синьоре» в этой борьбе необходимо превзойти себя.
«Ювентус» должен сыграть с «Барселоной» на 105% своих возможностей. Мы должны концентрироваться на своей игре и подготовиться к матчу как можно лучше. У нас очень высокая мотивация. Для победы нам нужно будет сыграть сильно как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Куадрадо Marca.
Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля на поле бьянконери, ответная – 19 апреля.