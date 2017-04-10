Юмтити: не думаю, что Месси составляет чёрный список игроков

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити отметил, что нападающий команды Лионель Месси концентрируется лишь на своих прямых обязанностях. Юмтити сказал это в ответ на вопрос о том, есть ли футболисты, попадающие в опалу к Месси и лишающиеся из-за этого игровой практики.
«Не думаю, что Месси составляет чёрный список игроков. Знаю Лео, не верю, что такой список существует. У него просто нет времени, чтобы думать о других вещах», — приводит слова Юмтити Telefoot.
Относительно того, что его сравнивают с бывшим капитаном каталонского клуба Карлесом Пуйолем, Юмтити сказал: «Мне очень льстят такие сравнения. Пуйоль – образец для подражания».