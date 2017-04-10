«Боруссия» Д отпустит Обамейянга в «Реал» или «Барселону», но не в «Баварию»

Руководство дортмундской «Боруссии» не исключает расставание с нападающим Пьер-Эмериком Обамейянгом по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщил исполнительный директор немецкого гранда Ханс-Йоахим Ватцке. Правда, он подчеркнул, что в «Баварию» габонского футболиста не отпустят.
«Если мадридский «Реал» или «Барселона» сделают соответствующее предложение, мы будем готовы обсудить вопрос. Но в «Баварию» мы его не отпустим», — цитирует Ватцке интернет-издание Sport1.
Действующее соглашение Обамейянга с немецким клубом рассчитано до лета 2020 года.