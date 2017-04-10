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175 лет назад 2016
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«Реал» готов предложить за Канте € 60 млн

10 апреля 2017, понедельник. 08:26. Футбол
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах полузащитника лондонского «Челси» Н'Голо Канте, утверждает Le 10 Sport.

Согласно информации источника, «Реал» готов предложить за французского футболиста € 60 млн. В распоряжении Зидана не один высококлассный футболист средней линии, однако французский специалист считает, что Канте сможет быть очень полезен его команде.

По итогам 32 туров чемпионата Англии Канте принял участие в 30 матчах, став автором одного гола и одной результативной передачи. Действующий контракт Канте с английским клубом в силе до лета 2021 года.
Источник: le10sport Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Челси Н'Голо Канте Трансферы
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