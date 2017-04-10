Дибала: люди должны знать, что я не Месси и не хочу быть будущим Месси

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отметил, что всегда хочет оставаться самим собой. Футболист сборной Аргентины сказал это в ответ на замечание о том, что многие сравнивают его с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Месси всегда был моим футбольным кумиром. Восхищаюсь тем, что он делает на поле. Я понимаю сравнения между мной и Лео, но люди должны знать, что я не Месси и не хочу быть будущим Месси. Я — Дибала», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и мадридский «Реал» заинтересованы в услугах Дибалы.