Глеб: за прошедшие пять лет уровень РФПЛ не стал ни лучше, ни хуже

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб, вернувшийся в самарский клуб на правах аренды, рассказал, почему он не остался в волжской команде в 2012 году, а также сравнил нынешний уровень Премьер-Лиги с уровнем пятилетней давности.
«В 2012 году мне предлагали остаться, но на зарплату в три раза меньше, чем я зарабатывал весной. Поэтому я отказался. Разговаривал на эту тему с тогдашним генеральным директором «Крыльев» Денисом Масловым — он сказал, что идея снизить мне зарплату шла от тогдашнего главного тренера Андрея Кобелева. Но я не знаю, правда ли это. Честно говоря, не хочу рассказывать подробности. Мне назвали условия, они меня не устроили, и на этом мы с клубом разошлись.
Будут ли отношения с «Крыльями» зависеть от сохранения клубом прописки в РФПЛ? Время покажет, сейчас нет смысла рассуждать. Главное — добиться того, чтобы «Крылья» остались в Премьер-Лиге. Будем для этого делать всё возможное. А там посмотрим, как быть дальше, пока я об этом не думал. Уровень РФПЛ не стал ни лучше, ни хуже. По мне — всё так же, как и было», — цитируют Глеба «Известия».