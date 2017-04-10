Дельнери: проблем с новым контрактом возникнуть не должно, Удине – это мой дом

Главный тренер «Удинезе» Луиджи Дельнери после победы над «Дженоа» (3:0) в матче 31-го тура итальянской Серии А ответил на вопрос относительно своего будущего. Контракт 66-летнего специалиста истекает в июне 2017 года.
«Удинезе» достойно выступает. Ничья с «Ювентусом» добавила уверенности, после чего мы добились хороших результатов.
Новый контракт? Удине – это мой дом. У меня отличные отношения с семьёй Поццо, не думаю, что будут какие-то проблемы», — сказал Дельнери в эфире Mediaset Premium.
После 31-го тура «Удинезе» занимает в чемпионате Италии 11-е место