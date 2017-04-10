Эдмилсон: Неймар станет лучшим футболистом мира, но не знаю когда

Бывший футболист «Барселоны» Эдмилсон адресовал слова похвалы нападающему сине-гранатовых Неймару. Эдмилсон уверен, что футболиста сборной Бразилии признают лучшим игроком мира. Правда, Эдмилсон затрудняется сказать, когда это произойдёт.
«Неймар – модель бразильского футбола. Он начинал в «Барселоне» медленно, старясь найти своё место. В ближайшие годы он будет продолжать прогрессировать. Неймар станет лучшим футболистом мира, но не знаю когда. В любом случае спешить не надо», — приводит слова Эдмилсона Marca.