Левандовски: хочу понять, почему Бартре не показали красную карточку

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает, что главный арбитр матча между его командой и дортмундской «Боруссией» Марко Фриц не был полностью непредвзят. В конце первой половины защитник дортмундцев Марк Бартра грубо сыграл против футболиста сборной Польши и получил жёлтую карточку. Левандовски считает, что судья должен был удалять с поля испанца.
«Хочу понять, почему Бартре не показали красную карточку. Он заслуживал удаления», — приводит слова Левандовского Bild.
Играя на своём поле, подопечные Карло Анчелотти разгромили соперника со счётом 4:1.