Крапивка: создание «Кубани-1928»? На заборе тоже много чего пишут

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию о перезапуске команды с новым именем «Кубань-1928». Для этого 23 марта было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Геннадий Крапивка.
«Я не знаю такого портала, и их информация безосновательная. На заборе тоже много чего пишут. У нас нет никаких планов по расформированию «Кубани» и созданию «Кубани-1928». То, что я создал ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», ни о чём не говорит. Как связана вообще управляющая компания и расформирование клуба? Мы не собираемся расформировывать «Кубань», это неправда», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.