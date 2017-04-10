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Крапивка: создание «Кубани-1928»? На заборе тоже много чего пишут

10 апреля 2017, понедельник. 10:18. Футбол
Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию о перезапуске команды с новым именем «Кубань-1928». Для этого 23 марта было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Геннадий Крапивка.

«Я не знаю такого портала, и их информация безосновательная. На заборе тоже много чего пишут. У нас нет никаких планов по расформированию «Кубани» и созданию «Кубани-1928». То, что я создал ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», ни о чём не говорит. Как связана вообще управляющая компания и расформирование клуба? Мы не собираемся расформировывать «Кубань», это неправда», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубань
Новости. Футбол
10 апреля 2017, понедельник
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