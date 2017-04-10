Дибала: «Барселона» победила «ПСЖ», но французы не сыграли должным образом

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от предстоящей борьбы с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В 1/8 финала каталонская команда проиграла на выезде с «ПСЖ» (0:4), однако в ответном матче сумела нанести парижанам поражение со счётом 6:1 и выйти в следующий раунд.
«Мы ни перед кем не должны испытывать страха. Другое дело – уважать соперника. Для нас сейчас идеальный момент для встречи с «Барселоной». Да, «Барселона» победила «ПСЖ», но французы не сыграли должным образом. Счёт второй игры может послужить нам хорошим уроком. И я говорю это до первого матча с «Барселоной», — цитирует Дибалу Marca.
Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля на поле бьянконери, ответная – 19 апреля.