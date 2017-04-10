Горшков: игра со «Спартаком» — последний шанс «Зенита» в чемпионской гонке

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказал мнение, что в чемпионской гонке многое может решиться в предстоящей встрече 23-го тура РФПЛ, в которой петербургская команда на выезде сыграет против «Спартака». На данный момент петербуржцы отстают в турнирной таблице от столичного клуба на восемь очков.
«Все предпосылки к чемпионству „Спартака“ есть. Только короновать «Спартак» ещё рано. Многое должно определиться в очной встрече москвичей с «Зенитом», которая состоится в ближайшем туре. После неё получим ответы на многие вопросы.
В противостоянии «Спартака» и «Зенита» на «Открытие Арене» жду интересного футбола. Хочется всё-таки увидеть чемпионскую игру в исполнении претендентов на золото чемпионата России. Уверен, что «Зенит» забудет обо всех проблемах и выйдет на поле отмобилизованным.
Сможет ли Мирча Луческу преподнести сюрприз Массимо Каррере? Вряд ли стоит ожидать каких-то тактических сюрпризов. За неделю даже при подготовке к игре со «Спартаком» кардинального что-то изменить невозможно. Резервы нужно искать в мотивации. В «Зените» все ведь прекрасно понимают: это последний шанс в чемпионской гонке», — цитирует Горшкова «Спорт уик-энд».