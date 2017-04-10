Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алекс Сандро: мы должны верить, что «Ювентус» — фаворит в борьбе с «Барселоной»

10 апреля 2017, понедельник. 11:16. Футбол
Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро считает свою команду способной победить «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Бразилец отметил значение физической и психологической подготовки в матчах с каталонской командой.

«Нам следует забить гол в первой игре и самим не пропустить. Впереди два матча, и мы должны быть в соответствующем состоянии как с функциональной, так и психологической точек зрения. Мы должны верить, что «Ювентус» — фаворит в борьбе с «Барселоной», поскольку способны победить их. Мне кажется, у команд равные шансы на выход в полуфинал», — цитирует Сандро испанское интернет-издание Sport.

Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля на поле бьянконери, ответная – 19 апреля.
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Алекс Сандро
Новости. Футбол
10 апреля 2017, понедельник
11:44 Карпин: за 14 лет испанский язык стал для меня вторым родным
11:37 Президент «Урала»: таким календарём РФПЛ показывает отношение к Кубку России
11:35 «ПСЖ» готов заплатить «Реалу» € 60 млн за полузащитника Маркоса Льоренте
11:16 Алекс Сандро: мы должны верить, что «Ювентус» — фаворит в борьбе с «Барселоной»
11:13 Горшков: игра со «Спартаком» — последний шанс «Зенита» в чемпионской гонке
11:09 Валенсия сможет помочь «МЮ» в матче с «Андерлехтом»
11:07 Дибала: «Барселона» победила «ПСЖ», но французы не сыграли должным образом
10:57 «Ливерпуль» летом проведёт товарищеский матч с «Сиднеем»
10:54 КДК рассмотрит удаление главного тренера «Крыльев Советов» Скрипченко
10:54 Нападающий «Фламенго» В. Жуниор: Неймар посоветовал мне сохранять спокойствие
10:52 Веденеев: в «Зените» Жулиано растворился, один Данни бьётся как рыба об лёд
10:46 Терри – Уилширу: хотел бы играть с тобой в одной команде
10:42 Лэмпард рассказал, что мог вернуться в клуб АПЛ
10:37 Фанаты «Локомотива» вывесили протестные баннеры в адрес президента клуба Геркуса
10:18 Крапивка: создание «Кубани-1928»? На заборе тоже много чего пишут
10:16 Левандовски: хочу понять, почему Бартре не показали красную карточку
10:07 Эдмилсон: Неймар станет лучшим футболистом мира, но не знаю когда
10:04 А. Кержаков в третий раз стал отцом
10:04 Источник: «Кубань» превратится в «Кубань-1928», команда начнёт выступления в ПФЛ
09:55 Дельнери: проблем с новым контрактом возникнуть не должно, Удине – это мой дом
09:45 Глеб: за прошедшие пять лет уровень РФПЛ не стал ни лучше, ни хуже
09:40 Бонуччи: «Барселона» не так сильна, как в 2015 году
09:27 Рыжиков: планы на будущее — продлить контракт с «Рубином» ещё раз
09:12 Семак: некоторые СМИ исказили мои слова о судействе в матче со «Спартаком»
09:08 Сарри считает, что «Ювентус» уже стал чемпионом и может победить «Барселону»
09:01 «Рубин» подтвердил продление контракта с Рыжиковым
08:55 «Монако» ведёт переговоры с «Андерлехтом» по поводу трансфера Тилеманса
08:52 Дибала: люди должны знать, что я не Месси и не хочу быть будущим Месси
08:42 Галлиани: обсуждал с «Барселоной» вопрос Деулофеу, но не раскрою карты
08:26 «Реал» готов предложить за Канте € 60 млн
08:24 «Барселона» нацелилась на Эрнандеса, которому «Реал» предложил до € 9 млн в год
07:54 Швайнштайгер: надеюсь, «Бавария» сможет выиграть и Лигу чемпионов
07:52 Мичел: чемпионат Испании выиграет «Реал»
07:38 «Боруссия» Д отпустит Обамейянга в «Реал» или «Барселону», но не в «Баварию»
07:33 Юмтити: не думаю, что Месси составляет чёрный список игроков
07:18 Мхитарян — автор самого быстрого гола второго тайма в нынешнем сезоне АПЛ
07:12 Куадрадо: «Ювентус» должен сыграть с «Барселоной» на 105% своих возможностей
06:50 Ватцке: «Бавария» в данный момент на полголовы выше «Реала» и «Барселоны»
06:35 Перес: большая цель «Реала» — вновь выиграть ЛЧ, и нам нужны наши болельщики
06:34 «Бавария» может приобрести полузащитника «Валенсии» Солера
06:19 Рауль: посмотрим, как я смогу помочь «Реалу»
05:20 Шишкин: по окончании сезона вернусь в «Локомотив», но буду искать другую команду
04:19 В Мексике в одном туре два победных гола забиты после грубейших ошибок вратарей
03:58 18-летний полузащитник «Эвертона» Дэвис забил «Лестеру» на 30-й секунде матча
03:55 Лукаку: «Эвертон» намерен побороться за еврокубки с «МЮ» и «Арсеналом»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто займёт второе место в Премьер-Лиге?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+