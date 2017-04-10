Алекс Сандро: мы должны верить, что «Ювентус» — фаворит в борьбе с «Барселоной»

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро считает свою команду способной победить «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Бразилец отметил значение физической и психологической подготовки в матчах с каталонской командой.
«Нам следует забить гол в первой игре и самим не пропустить. Впереди два матча, и мы должны быть в соответствующем состоянии как с функциональной, так и психологической точек зрения. Мы должны верить, что «Ювентус» — фаворит в борьбе с «Барселоной», поскольку способны победить их. Мне кажется, у команд равные шансы на выход в полуфинал», — цитирует Сандро испанское интернет-издание Sport.
Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля на поле бьянконери, ответная – 19 апреля.