Карпин: за 14 лет испанский язык стал для меня вторым родным

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне телеведущий Валерий Карпин рассказал, как ему пришлось впервые изучать контракт на испанском языке. Карпин, будучи футболистом, долгое время выступал в Испании за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
«За 14 лет испанский язык стал для меня вторым родным. Приходилось ли испытывать трудности с пониманием? В 1994 году мне привезли контракт с „Реал Сосьедад“ на испанском языке (улыбается). Со мной в сборной находился Игорь Корнеев, который к тому периоду уже два года выступал в Испании, и я попросил его помочь мне с переводом прямо на базе в Новогорске.
Все необходимые детали контракта я понял, но не принял условия в самом начале, настаивая на своих корректировках всё через того же партнёра по команде. В начале приходилось нелегко, так как вся документация была, естественно, на испанском языке, и каждый раз мне приходилось обращаться к русскоговорящим в Сан-Себастьяне для помощи в переводе.
Спустя год после приезда я мог читать и говорить по-испански, в результате чего моя поездка затянулась на долгие годы, а испанский стал родным», — цитирует Карпина Lingviny