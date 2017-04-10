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Пуйоль: мне кажется, Энрике развил стиль игры «Барселоны»

10 апреля 2017, понедельник. 13:18. Футбол
Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о работе Луиса Энрике на посту главного тренера каталонского клуба. Ранее испанский специалист сообщил, что по окончании сезона-2016/17 покинет команду.

«Два первых года его работы получились потрясающими. Команда завоевала восемь титулов, что просто невероятно. Очень трудно принять команду в статусе чемпиона и продолжить с ней побеждать. Мне кажется, Энрике развил стиль игры «Барселоны». Сейчас команда претендует на три титула, надеюсь, всё сложится наилучшим образом, потому что Энрике заслужил успех», — цитирует Пуйоля пресс-служба УЕФА.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Карлес Пуйоль Луис Энрике
Новости. Футбол
10 апреля 2017, понедельник
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