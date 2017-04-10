Роббен: всегда приятно говорить, что играл за «Реал»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен отметил, что ему приятно вспоминать о тех временах, когда он играл за мадридский «Реал». Со своим бывшим клубом голландский футболист встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Конечно, матчи с «Реалом» имеют для меня особенное значение. Я не играл за «Реал» долго, но этот клуб – часть моего прошлого. Я провёл там два года, и всегда приятно говорить, что играл за «Реал». Это были хорошие времена, однако теперь я полностью сосредоточен на задачах «Баварии» в играх с «Реалом». Главное, выйти в следующий раунд», — приводит слова Роббена AS.
Роббен защищал цвета испанского гранда с 2007 по 2009 год.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.